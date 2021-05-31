Dermatologdan cilt sağlığı için "maskeyi burun altına indirmeyin" uyarısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Borlu, burun altına indirilen ve çeneye takılan maskelerin bu bölgelerde sivilce oluşturduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Borlu, burun altına indirilen ve çeneye takılan maskelerin bu bölgelerde sivilce oluşturduğunu söyledi.

Üniversitede Rektör Yardımcılığı görevini de yürüten Prof. Dr. Borlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli bir yere sahip olan maskenin doğru kullanılması gerektiğini vurguladı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek salgının yayılmasının önlenmeye çalışıldığını belirten Borlu, "Maske kullanırken birtakım hastalıklarla, özellikle deride akne gibi sivilcelere veya bizim 'kontakt dermatit' dediğimiz bir çeşit egzamayla karşılaşıyoruz." dedi.

Borlu, maskenin doğru kullanımının önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maskenin burun altına indirilmesi, çeneye takılması, lastiğin de gücüyle buralarda basınç oluşturup sivilceye neden oluyor. Bunlardan uzak duracağız. Mümkün olan ortamlarda maskeyi çıkarıp havalandırmak son derece önemli. Maskenin altına yağlı tabaka oluşturucu kozmetik veya doğal olduğu söylenen hiçbir ürün fazla kullanılmamalı çünkü maskeyle birlikte onun deriye geçişi kat ve kat fazla oluyor. Yani normalde 1 birim kullandığınız şey 20 birim kullanmışsınız gibi fazla etkileşime neden olabiliyor. Özellikle deterjan ve sabun gibi şeylerle uğraşıp iyi durulamadan maske taktığınızda egzama gibi hastalıkların görülme riski artıyor. Durulamaya, kurulamaya, nefes aldırmaya dikkat etmek gerekiyor çünkü kapalı ortamlar her zaman deriyi sıkıntıya sokar. Havalandırmak, o bölgeye kimyasal veya doğal malzemelerle temas etmemek son derece önemli."

Maskede görsellikten çok etkinliğe dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Borlu, daha çok tek kullanımlık maskeleri önerdi.

"Cildi abartılı yıkamalardan uzak durmak gerekir"

Borlu, sıcak havaların maske altında terlemeye ve neme yol açtığını bu nedenle güneş ışınlarından uzak durulması gerektiğini belirtti.

Bölgenin nemli ve terli kalmasının maskenin basıncıyla şikayetleri artırabileceğine değinen Borlu, şöyle devam etti:

"Maskeyi takmadan önce o bölgede kontakt dermatit oluşturacak makyaj malzemesi bulundurmamak doğru bir yaklaşım çünkü kapalı alanda daha fazla deriye geçiyor. Şikayetler fazla artmadan da tedavisine bakmak gerekir. Nemlendirici derinin dayanıklılığını biraz daha artırdığı için bu şikayetleri kabaca da olsa azaltabilir. Tabii, cildi abartılı yıkamalardan da uzak durmak gerekir. Sık sık yıkamakta deriyi kurutur çatlatır ve egzamaya neden olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün