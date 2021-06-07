Derman ekibi çalışmalarına başladı
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Derman ekibi çalışmalarına başladı

Derman ekibi çalışmalarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Belediye bünyesindeki Derman ekibi ihtiyaç sahibi aileler ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Belediye bünyesindeki Derman ekibi ihtiyaç sahibi aileler ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim edildi.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahiplerine daha çabuk ulaşabilmek ve tespit edebilmek amacı ile kurulan Derman ekibi Akçasu TOKİ'de ilk büyük çaplı çalışmasını gerçekleştirdi. Burada yaşayan vatandaşlarla belediye hizmetlerinin ve belediyeden taleplerin yer aldığı mini bir anket yapan Derman personeli ziyaret ettikleri hane sahibine Başkan Köse, selamını iletirken çeşitli hediyelerin bulunduğu çantadan da hediye ettiler.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Derman ekibimizi kurmamızın en önemli nedenlerinden birisi ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve onlara ivedilikle ulaşılabilmesi. Arkadaşlarımız bu gün Akçasu TOKİ'deler ve çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın yanında olmaya, halkımız ile birlikte omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - KARABÜK

Derman ekibi çalışmalarına başladı
Derman ekibi çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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