Derleme - Pakistan ile Hindistan Arasında Gerginlik

Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir nedeniyle zirveye çıkan gerilimin düşürülmesi için itidal çağrıları yapıldı.

İki ülkenin karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüğüne yönelik açıklamalarından sonra iyice artan gerginliğin azaltılması amacıyla birçok ülkeden sağduyu çağrısı yapılmaya başlandı.

Türkiye'nin itidal çağrısını dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasına ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız." diyen Çavuşoğlu, bu problemin çözümünde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Pakistan: "Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz"

Pakistan Başbakanı İmran Han da Hindistan yönetimine diyalog çağrısında bulundu. Han, Hindistan yönetimi ve Başbakanı Narendra Modi'ye seslenerek, şunları söyledi:

"Bundan sonra ne yapacağımız asıl problemdir. Hint yönetiminin sağduyulu davranması çok önemli. Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur? Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum. Sağduyu hakim olmalı. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz."

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia'yı bakanlığa çağırarak "gerilimi düşürme" çağrısında bulundu.

Rusya ve Çin de endişeli

Hindistan ve Pakistan'a bir çağrı da Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Pakistan-Hindistan geriliminden ötürü derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Çin adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Vang Yi ise "Çin, iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor." diye konuştu.

Vang, Çin-Hindistan-Rusya Dışişleri Bakanları 16. ortak toplantısı için Çin'e gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile görüşmesinden sonraki açıklamasında, "İki tarafın diyalog yoluyla, olayların aslını araştırarak bölgenin barışını ortaklaşa korumasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj da uluslararası toplumun teröre karşı birlik ve iş birliğini savunduğunu belirterek, ilgili sorunların sorumluluk ve soğukkanlı bir tutumla ele alınacağını belirtti.

Pakistan-Hindistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. Yeni Delhi yönetimi, saldırıdan Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Hindistan, bir savaş uçağının Pakistan tarafından vurulduğunu ve bir pilotun kayıp olduğunu bildirdi. Hindistan, ayrıca Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan hava sahasının tamamını kapattı. Hindistan ise bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Kaynak: AA