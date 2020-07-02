Deriyi nakış gibi işleyip göz alıcı aksesuarlara dönüştürüyor
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Deriyi nakış gibi işleyip göz alıcı aksesuarlara dönüştürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ayakkabı imalatçısı ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Tahsin Kiriş, deriyi işleyerek ürettiği otantik eşyalarla birer sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Deriyi nakış gibi işleyip göz alıcı aksesuarlara dönüştürüyor
02.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:26

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ayakkabı imalatçısı ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Tahsin Kiriş, deriyi işleyerek ürettiği otantik eşyalarla birer sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Durak Mahallesi'ndeki küçük atölyesinde ayakkabı tamirciliğinin yanı sıra tamamı el ürünü deriden çantalar, okçuluk ve atçılık malzemeleri ile otantik eşyalar imal eden 55 yaşındaki el sanatları ustası, dedelerinden ve babasından kalan mesleğini geliştirerek sürdürüyor.

Tahsin Kiriş, AA muhabirine, meslekte 35 yılı geride bıraktığını söyledi.

Hazır ayakkabı sektörü yaygınlaşınca ayakkabı imalatını bırakıp arayışa girdiğini belirten Kiriş, "Bir süre sonra deriden, tamamı el işi çantalar ve otantik eşyalar imal etmeye başladım. İlk önce hobi olarak yaptığım işler çok beğenilince o yönde kendimi daha da geliştirmeye çalıştım." dedi.

Kiriş, yaptığı ürünlerin tasarımlarının tamamının kendisine ait olduğunu dile getirdi.

"Ayakkabı üretimindeki kalıp tekniğini çanta imalatına uyarladım"

Deri çantalarda zamanla meydana gelen deformasyon ve çok kopan saplara çözüm getirecek bir teknik uyguladığını anlatan Kiriş, şöyle devam etti:

"Çantada ilk kez ayakkabı üretiminde uygulanan kalıp tekniğini uyguladım ve başarılı oldum. Çantaları kendim tasarlıyor, makine kullanmadan dikiyorum. Özellikle kadınların çanta içinde arama çabasına son verecek telefon gözü, anahtarlık gibi ilaveler yaptım. Çantalar, şıklığı tamamlayan bir aksesuar olmasını yanında, insanın hayatını kolaylaştıracak vasıfta da olmalı diye düşünüyorum."

Kiriş, imal ettiği çantaların çok sağlam olduğunu ve nesilden nesile kullanılabileceğini aktardı.

Televizyonlarda yayınlanan dönem dizileri dolayısıyla otantik eşyalara ilginin arttığını vurgulayan Kiriş, "Deriden okçuluk malzemeleri, bıçak kılıfları ve atlar için kullanılan eşyalar da üretiyorum." diye konuştu.

Gece saatlerine kadar çalıştığını ifade eden Kiriş, mesleğini sürdürecek çırak bulamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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