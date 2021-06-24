Derisini Satan Adam Filmi
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Suriyeli genç Sam Ali, iç savaştan kaçıp Lübnan’a gider. Avrupa’ya seyahat etmek ve hayatının aşkıyla birlikte yaşamak isteyen Sam Ali, bunun için yüksek bir meblağ karşılığında çağdaş bir sanatçının sırtına dövme yapmasını kabul eder. Vücudunu prestijli bir sanat eseri haline getiren Sam Ali, çok geçmeden kararının özgürlüğünü engellediğini keşfeder.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Man Who Sold His Skin
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Tunus, Fransa, Belçika, Almanya, İsveç, Türkiye
Orijinal Dili: İngilizce, Arapça, Fransızca, Flemenkçe
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 15.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com