Derisi yüzülmüş karaca bulundu, 25 bin lira ceza kesildi

25.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:10

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde bir araçta derisi yüzülüp, parçalanmış halde ve diğeri de vurulmuş halde olmak üzere iki karaca bulundu. Araçtaki 9 kişi hakkında işlem yapılarak 25 bin 158 TL ceza kesildi.



Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde bir takım kişilerin koruma altındaki karaca (Capreolus capreolus) vurarak araçlarına koydukları ihbarı üzerine Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce arazide jandarmadan da yardım alınarak araştırma ve çeşitli kontroller yapıldı.



Derisi yüzülüp parçalanmış halde ele geçirildi



Yapılan kontrollerde Kula Köyünde durdurulan araçta birisi yüzülmüş ve etleri parçalanmış halde iki adet karaca ölüsü ele geçirildi. üzerine Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ve jandarma ekiplerine araçta bulunan 9 kişi hakkında koruma altında bulunan türü vurmak, takozsuz avlanmak, evraksız ve izinsiz avlanmak suçlarından yasal işlem yapıldı.



25 bin 158 TL ceza



Şahıslara ait 3 adet tüfek takozsuz oldukları için muhafaza altına alındı. Yine şahıslara ait 3 adet tüfeğe ise ruhsatsız olduklarından Jandarma tarafından el konuldu. Bu şahıslar hakkında toplam 15 bin 248 TL idari para cezası ile 9 bin 910 TL tazminat olmak üzere toplam 25 bin 158 TL ceza işlemi yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA