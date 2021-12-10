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Derinkuyu ilçesinde hırsızlık zanlıları tutuklandı

Derinkuyu ilçesinde hırsızlık zanlıları tutuklandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde geçen hafta bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde geçen hafta bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir bakkala giren şüpheliler, çeşitli malzemeleri çalarak kaçtı. Polisin yürüttüğü teknik takip ve soruşturmanın ardından zanlıların S.D. ve B.Y. olduğu belirlendi.

Adreslerine yapılan operasyonda çalıntı malzemelerle yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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