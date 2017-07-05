Derinkuyu'da Tarım İşçilerinin Günlük Ücretleri Belirlendi

Derinkuyu ilçesinde, ekili arazilerin hasadında çalıştırılmak üzere mevsimlik işçilere verilecek günlük ücret belirlendi.





Derinkuyu Çiftçi Malları Koruma Kurulu Başkanı Serkan Kızıltepe AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli illerden ilçeye tarlada çalışmak için gelen işçilere verilecek ücretin belirlenmesi için toplantı yaptıklarını ve günlük 60 lira ücret ödenmesinin kararlaştırıldığını belirtti.





İlçede patates ve fasulye ekimi yapılan alanlardan bahar ve yaz aylarındaki uygun hava koşulları nedeniyle yüksek verim beklediklerini kaydeden Kızıltepe, "İlçede patates ekili olan alanların toplamından ortalama 140 bin ton, fasulye ekili arazilerden ise toplamda yaklaşık 180 bin ton ürün rekoltesi bekliyoruz. Tarım işçilerine ise bu yıl 60 lira ücret ödeme konusunda karar alınmıştır." diye konuştu.