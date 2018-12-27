Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi

Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Derinkuyu'da Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından aşırı buzlanma nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı.

Ürgüp'ta taşımalı eğitim tatil edildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitimin 28 Aralık Cuma günü köy ve kasabalarda tatil edildiği duyuruldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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