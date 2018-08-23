Derinkuyu'da Kurban Bayramı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Derinkuyu Kaymakamı İsmail Erdoğan, Belediye Başkanı Ahmet Balcı ve protokol üyeleri bayramlaşmak için İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Erdoğan ve beraberindekiler burada İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hanifi Ok ve askerlerle bayramlaştı.

Kaymakam Erdoğan ve ilçe protokolü daha sonra İlçe Emniyet Amirliği, Özel Güneş Engelli Bakım Merkezi, İlçe Entegre Hastanesini ziyaret ederek görevliler ve diğer vatandaşlarla bayramlaştı.

Protokol üyeleri son olarak Hakkı Atamulu Kültür Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı da belediye binasında vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı.