Derinkuyu'da Fen Lisesini Kazananlara Ödül

Derinkuyu Kaymakamı İsmail Erdoğan, fen liselerini kazananları ödüllendirdi.

Liselere giriş sınavında ilçede 400 öğrenci arasında başarılı olan 18 öğrenci için Zeliha Ekmekçi Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda ödül töreni düzenlendi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Erdoğan, "Sizler geleceğin kaymakamı, valisi, doktoru olacaksınız. Budan sonraki hayatınızda özveri ile çalışacaksınız. Bizler her daim yanınızdayız. Azminiz ve başarılarınız için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, Müdür Yardımcısı Hüseyin Aslan, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.