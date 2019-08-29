Derinkuyu'da fasulye hasadı başladı

29.08.2019 14:18

Derinkuyu ilçesinde başlayan fasulye hasadından bu yıl yaklaşık 14 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.



Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen, AA muhabirine, ilçede bu ürünün ekili olduğu 50 bin dekar alandaki hasatta elde edilen ilk ürünlerin tarlada kilogramı 6 lira 28 kuruştan alıcı bulduğunu belirtti.



Şen, "Fasulye üretiminde geçen yıla kıyasla mahsulde verim düşüklüğü yaşanıyor. Kilogram fiyatının asgari 7 lira olmasını ümit ediyoruz, aksi halde çiftçinin zararı söz konusu olabilir. Hasatta, dekar başına ortalama 250 kilogram verim alınıyor." dedi.



Hasadın eylül ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA