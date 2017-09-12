Derinkuyu'da Fasulye Hasadı Başladı

Derinkuyu ilçesinde son yıllarda çiftçilerin rağbet gösterdiği fasulyede hasat başladı.



Ekim ayı ortalarına kadar devam edecek hasatta 150 bin ton rekolte bekleniyor.



Tarım Kredi Kooperatifi Derinkuyu Şube Başkanı Serkan Emirzeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fasulye alımına başladıklarını, kalitesine göre kilogramına 3 ila 3,5 lira arasında fiyat ödendiğini kaydetti.



Emirzeoğlu, "İlçe genelinde 50 bin dekar alana fasulye ekimi gerçekleştirilmişti. Ürün fiyatını ürün analizine göre belirliyoruz. Sezon sonuna kadar ürün alımlarımız devam edecek. Çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum." dedi.