Derinkuyu'da asayiş uygulaması yapıldı

04.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:34

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.



Polis ekipleri tarafından Derinkuyu'da 246 şahsın GBT kontrolünün yapılmasının yanı sıra 88 araç, 18 umuma açık işyeri ve 7 metruk bina kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kartuş ve 1 adet bıçak ele geçirilirken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA