Derinkuyu'da aranan şahıs yakalanarak tutuklandı Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda alkol veya uyuşturucu maddesin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA