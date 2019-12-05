Derinkuyu'da 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
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Derinkuyu'da 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

05.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:55
Derinkuyu'da 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesinde basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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