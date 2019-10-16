Derinkuyu'da 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

16.10.2019 13:19

Adana adli makamlarınca çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan şüpheli Derinkuyu ilçesinde yakalandı.



Alınan bilgilere göre, Adana adli makamlarınca aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. Derinkuyu'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA