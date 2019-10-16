Derinkuyu'da 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Adana adli makamlarınca çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan şüpheli Derinkuyu ilçesinde yakalandı.
Adana adli makamlarınca çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan şüpheli Derinkuyu ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Adana adli makamlarınca aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. Derinkuyu'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR