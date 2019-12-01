Derinin başkenti Uşak'ta deriye talep azaldı

01.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:12

Uşak'ta derici esnafı, gerçek deriye eskisi kadar talep olmadığını, sektörde geçtiğimiz senelere göre istihdamın da azaldığını dile getirdi.



Derinin başkenti olarak anılan Uşak'ta her geçen sene satışları azalan deri ürünlerinde kış mevsimi gelmesine rağmen durgunluk yaşanıyor. Derinin hem imalatını hem de satışını gerçekleştiren küçük derici esnafı yaklaşık 10 yıldır piyasanın durgun olduğunu belirtti. Dükkanlarını çoğu zaman hiç satış yapamadan kapattıklarını ifade eden esnaf, insanların piyasada gerçek deri adı altında satılan suni derileri tercih etmesinden dolayı bu durumun işlerine yansıdığını dile getirdi. Günümüzde alım gücünün düşük olduğunu ifade eden küçük esnaf, en büyük etken olarak bunun satışlara yansıdığını belirtti.



Eski Uşak Tabak Esnaf Odası Başkanı Metin Alak, esnaf sayısının azaldığını ve sektörde işlerin ilerleme kaydedemediğini belirterek, "Uşak'ta dericilik üç asır öncesine dayanıyor. Bir hayli eski. Tabii ekonomik şartlardan dolayı şu anda satışlar anlamında durgunluk yaşanıyor. Bu piyasayı da etkiliyor. Alım gücünün az olması buna bir etken" diye konuştu.



Dericiliğin köklü bir meslek olduğunu dile getiren Alak, "Önceden 3 senede bir deri mont değiştiren kişi şu anda ise bunu 10 seneye çıkardı. Onun için de piyasaya bu şekilde yansıdı, sürekliliği kalmadı. Satışlarımız şu anda çok durgun. Daha doğrusu bizim istediğimiz düzeyde değil. Şu anda piyasada suni deriler var. Şöyle bir parantez açacak olursam; bazı firmalarda gerçek deri adı altında suni deriler satılıyor. Yani bu da bizim satışlarımızı doğrudan etkiliyor" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA