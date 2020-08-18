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Derincespor sezonu açtı

TFF 3.Lig'teki ilk yılında play-off oynayarak 2.Ligin kapısından dönen Derincespor yeni sezonun startını 'şampiyonluk' parolasıyla verdi.

Derincespor sezonu açtı
18.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:59

TFF 3.Lig'teki ilk yılında play-off oynayarak 2.Ligin kapısından dönen Derincespor yeni sezonun startını 'şampiyonluk' parolasıyla verdi. Transferlerini tamamlayan Derincespor'da 21 oyuncu tam kadro top başı yaptı.

Takımı yeni sezona hazırlayacak olan teknik direktör Uğur Balcıoğlu nezaretinde kulüpte bir araya gelen futbolcular önce toplantı yaptı, ardından düz koşu ve streching yaparak antrenmanı tamamladı.

Geçen yıl Nevşehir Belediyespor'da başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezonda Belediye Derincespor'un teknik sorumlusu olan Uğur Balcığlu'nun ekibinde; yardımcı antrenör Furkan Şükürcü, kaleci antrenörü Sedat Torun, kondisyoner Serdar Ark ve maç analizinde Gökhan Bıyık yer alıyor. Takımın yeni transferleri ise, 'Mehmet Bağlı, Volkan Mert Korkmaz, Kubilay Serbest, Gökhan Gürel, Ramazan Özkabak, Sinan Morgil ve Kerem Yıldırım.'

Bahtiyar Yıldırım, Efe Karaoğlu, Sercan Uslu, Koray Baykara, Tayfun Kırca, Muhammet Fatih, Melih İnan, Osman Kerem Akyol, Arda Kürşat Kaya, Süleyman Yıldırım, Nuh Enes ve Melih Çelik ise bu sezon sözleşme yeniledi. Tufan Zahid Arslan, Sefa Tunç, Rıdvan Aykan, Özkan Toprak, Hamza Mutlu, Emre Yavaş, Akın İsmail Köroğlu, Aykut Aslan ve Yiğit Ali Bayrak ise takımdan ayrılan oyuncular oldu.

Hazırlık kampına tesislerinde başlayan Belediye Derincespor ikinci etap kampını Bolu'da yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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