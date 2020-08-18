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Derincespor Başkanı Güntepe: "TFF maddi ve manevi çok mağdur etti"

KOCAELİ (İHA) – TFF 2. Lig hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Derincespor'da kulüp başkanı Ahmet Güntepe, TFF'nin kararlarının kendilerini maddi ve manevi mağdur ettiğini söyledi.

Derincespor Başkanı Güntepe:
18.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:56

KOCAELİ (İHA) – TFF 2. Lig hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Derincespor'da kulüp başkanı Ahmet Güntepe, TFF'nin kararlarının kendilerini maddi ve manevi mağdur ettiğini söyledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Derincespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık çalışmaları ve transferler hakkında bilgi veren Derincespor Başkanı Ahmet Güntepe, "Geçen sezon iyi bir hava yakaladık. Fakat olmayınca olmuyor. 2.lige çıkmak nasip değilmiş. Önümüze bakacağız. Geçen sezonki kadrodan kontenjandan dolayı 11 oyuncumuzu göndermek zorunda kaldık. Yaş kontenjanına takılan bu futbolcuları göndermekten dolayı çok üzüntülüyüz. Şu ana kadar 6 transfer yaptık. 2-3 noktaya daha transfer yapacağız. Yeni bir kadro ve yeni bir hoca ile bu sezon yine üst sıraları zorlayacağımıza inanıyorum. Hedefimiz o" dedi.

TFF eksik ve kararsız kaldı

Pandemi sürecinde TFF'nin kararsızlıkları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten Ahmet Güntepe, "Aslında o yara çok büyük yara. Bir gün bile yetmez anlatmaya. Federasyonun yaptığı çok eksiklikler, kararsızlıklar var. Doğru düzgün hazırlanamadık. Net bilgi vermediler. Öyle an oldu ki bize 'Birinci ve ikinciler çıktı' denildi. Topçularımızı o ara dağıttık. Sonra karar açıklandı 'Play-off oynanacak' denildi. Çok sağlıklı mıydı? Değildi. O sıcakta Antalya'da oynamak kolay mıydı? Zordu. Ama federasyon böyle karar kıldı. Bizde mecburen görevimizi yaptık. Çok mağdur edildik mi? Evet, maddi ve manevi olarak çok mağdur olduk. Bütün kulüplerimiz mağdur edildi, sadece biz de değil. Yazık. Destek de vermediler. İnşallah bu sene kadromuzu bir basamak daha yukarıya taşıdık. İyi bir kardeşlik var, güzel topçular aldık. Geçen yıl ki başarı da aile gibi olduğumuz için geldi. Bizim çok büyük paralarımız yoktu. Çalışınca oluyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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