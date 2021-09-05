Derince'ye yeni çim saha
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Derince'ye yeni çim saha

Derince'ye yeni çim saha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derince Belediyesi tarafından Mersincik Mahallesi'nde yer alan Girayhan Parkına yapılan futbol sahası çocukların kullanımına sunuldu.

Derince Belediyesi tarafından Mersincik Mahallesi'nde yer alan Girayhan Parkına yapılan futbol sahası çocukların kullanımına sunuldu.

Yapımı tamamlanan sahanın açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, bölge sakinleri, çocuklar ve gençler katıldı. Milletvekili Şeker ve Başkan Aygün'ün de çocukların coşkusuna ortak olup halı saha maçlarına eşlik ettikleri açılışta, ayrıca çocuklara futbol topu hediye edildi.

Çocuklar ve gençler için yeni parklar, spor ve oyun alanları inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ilçemize yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Mersincik Mahallemizde yer alan Girayhan Parkına inşa ettiğimiz suni çim futbol sahasında bugün çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya geldik. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Coşkularına ve mutluluklarına ortak olduğumuz kıymetli evlatlarımızın her zaman yanındayız. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da onların ihtiyacı olan bölgelere yeni parklar, oyun ve spor alanları inşa etmeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Derince'ye yeni çim saha
Derince'ye yeni çim saha
Derince'ye yeni çim saha
Derince'ye yeni çim saha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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