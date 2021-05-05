Derince'ye tarımsal kalkınma tesisleri kuruluyor
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Derince'ye tarımsal kalkınma tesisleri kuruluyor

Derince'ye tarımsal kalkınma tesisleri kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Derince Belediyesi tarafından İshakçılar'da yapılacak olan mısır kurutma tesisi, süt pastörizasyon tesisi ve aspir yağı işleme ve değerlendirme tesisinin ihalesi 4 firmanın katılımı ile gerçekleşti.

Derince Belediyesi tarafından İshakçılar'da yapılacak olan mısır kurutma tesisi, süt pastörizasyon tesisi ve aspir yağı işleme ve değerlendirme tesisinin ihalesi 4 firmanın katılımı ile gerçekleşti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında köylerde başlattığı aspir projesine özel önem veriyor. Derince'ye bağlı Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar'daki yedi mahallede geçtiğimiz yıl aspir bitkisi yetiştiriciliğini başlatan Başkan Aygün, aspir yağının şişelenmesi ve tesisleşme hamlesi ile birlikte yeni bir sürecin startını vermişti. 2020 yılında ilk aspir ekiminin gerçekleştiği Derince'de hasadı yapılan mahsullerden üretilen Taşköprü Aspir Yağı'nın bu yıl içerisinde kent dışında şişeleme işlemi gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen tarımsal kalkınma projesi kapsamında Derince Belediyesi, İshakçılar merkezinde tesisler kurarak çok önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında İshakçılar'da yapılacak olan mısır kurutma tesisi, süt pastörizasyon tesisi ve aspir yağı işleme ve değerlendirme tesisinin ihalesi Derince Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. 4 firmanın katılımıyla gerçekleşen ve muhammen bedelin 4 milyon 740 bin 519 TL 51 Kuruş olarak belirlendiği ihaleye katılan firmalar tarafından verilen en düşük teklif -4 milyon 456 bin TL olurken, en yüksek teklif ise 5 milyon 501 bin 320 TL 4 milyon 796 bin TL oldu. İhale komisyonu yapacağı kontrol ve değerlendirmelerin ardından ihale süreci ile ilgili kararı verecek. İhale sürecinin ardından yapılacak olan tesisler hem tarımsal kalkınma ile bölgeyi cazibe merkezi galine getirecek hem de istihdama katkı sunacak. - KOCAELİ

Derince'ye tarımsal kalkınma tesisleri kuruluyor
Derince'ye tarımsal kalkınma tesisleri kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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