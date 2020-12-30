Derince Tünelinin jeneratörü değiştirildi
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Derince Tünelinin jeneratörü değiştirildi

30.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:29
Derince Tünelinin jeneratörü değiştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Tünelinde elektrik kesildiğinde devreye giren jeneratörü yeniledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Tünelinde elektrik kesildiğinde devreye giren jeneratörü yeniledi.

Ulaşım yatırımları devam eden büyükşehir, bir yandan da tamamlanan projelerde güvenli ulaşımın sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor. Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında Derince Tünelindeki Jeneratör yenilendi. 250 Kva gücünde yeni jeneratör montajı ve elektik kablo bağlantıları tamamlanırken eski jeneratörün demontaji da yapıldı. Elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giren jeneratör tünel içerisindeki aydınlatmanın yanmasını sağlıyor.

Tüneller temizleniyor

Diğer yandan büyükşehir, trafik güvenliğinin sağlanması için Kocaeli genelinde bulunan tünellerde temizlik çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, tünellerde araçların geçişlerinde egzoz dumanlarından oluşan ve lastiklerle beraber gelen kirliliğin önüne geçiyor. Temizlik çalışmaları uzman ekipler tarafından yapılırken hem tünel yolları hem de duvarlarının temizliğini sağlıyor. - KOCAELİ

Derince Tünelinin jeneratörü değiştirildi
Derince Tünelinin jeneratörü değiştirildi
Derince Tünelinin jeneratörü değiştirildi
Derince Tünelinin jeneratörü değiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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