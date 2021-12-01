Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi - Haberler
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Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi

Bültenler - Haberler | Güncel
Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir, Derince'nin Tahtalı ve Çavuşlu mahalleleri arasındaki 4 km'lik yolda üstyapı yenileme çalışmaları yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Derince Tahtalı Mahallesi Turaç mevki ile Çavuşlu Mahallesi Çal mevki bağlantı yolunda terasman çalışması ve yol güvenliği için yol genişletme çalışmasıyla yol kenarına toprak kaymasını engellemek için taş duvar imalatı yapımı çalışmalarına devam ediyor.

200 METRE UZUNLUKTA TAŞ DUVAR

Derince Tahtalı ve Çavuşlu mahalleleri arasında ulaşımın sağlandığı 4 kilometre uzunluktaki yolda üstyapı yenileniyor. Yolda bazı kısımlarda, 200 metre uzunlukta taş duvar imalatları yapılıyor. Yolda oluşabilecek toprak kaymasını engelleyerek yol güvenliği sağlanması için yapılan taş duvar imalatlarının yanı sıra 4 kilometre uzunluktaki yolda üstyapı yenileme çalışmaları da sürdürülüyor.

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