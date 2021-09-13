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Derince şehidini dualarla andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Derince şehidini dualarla andı

Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un şehit oluşunun seneyi devriyesinde, ailesinin Derince'deki evinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un şehit oluşunun seneyi devriyesinde, ailesinin Derince'deki evinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadetinin seneyi devriyesinde ailesinin Derince'deki evinde Mevlid-i Şerif okundu. İbni Sina Mahallesi'nde gerçekleşen Kur'an okumalı anma programında tüm dualar şehitlerimiz için bir oldu. Mevlid-i Şerif Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Müftüsü Mecit Amil, siyasi parti ilçe başkanları, şehit ailesi ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Şehitlerin bir kez daha rahmetle anıldığı Mevlid-i Şerif, İlçe Müftüsü Mecit Amil ve imam hatipler tarafından yapılan duaların ardından sona erdi. - KOCAELİ

Derince şehidini dualarla andı

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