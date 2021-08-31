Derince'nin köylerinde tarım ve turizm atağı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çalışmaların devam ettiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde ve Doğa Park projesinin hayata geçeceği Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çalışmaların devam ettiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde ve Doğa Park projesinin hayata geçeceği Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İshakçılar merkezde yapımı devam eden Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Yapımı hızlı bir şekilde süren tesisler, süt pastörizasyon tesisi, aspir yağı işleme ve değerlendirme tesisi ile mısır kurutma tesisini barındırıyor. Çalışmaların devam ettiği tesislerde incelemelerde bulunan Başkan Aygün, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nin tamamlanmasıyla birlikte İshakçılar ve çevre köylere ekonomik anlamda çok önemli bir katkı sunacağını ifade etti. Bölgedeki tesislerin tamamlanmasıyla mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilere çok büyük bir destek sağlanacak. Burada kurulacak olan tesislerde süt pastörizasyon bölümünün 5 ton, yağ işleme bölümünün ise günlük 300 litrelik kapasitesi olacak. Taşköprü Aspir Yağı'nın markalaşmasıyla birlikte inşa edilecek olan tesisler tarımsal kalkınma ile birlikte istihdama katkı sunacak.

Başka Aygün daha sonra Tahtalı Göletinde devam eden Doğa Park projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye ekiplerinin hummalı çalışmalar gerçekleştirdiği Tahtalı Göleti çevresinde yollar tesviye edilip düzeltilerek, ot biçme ve küreme işlemleri ile yeşil alanların düzenli olarak bakımları yapılıyor. Ayrıca bölgede yöresel ürünlerinin satışının yapılacağı ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından rekreasyon alanındaki mangal yerleri de hazırlandı.

Bölgede turizm potansiyelini ortaya çıkartarak aynı zamanda ekonomiye katkı sunacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park projesi kapsamında inşa edilecek kamp alanı, karavan park, günü birlik tesisler, rekreasyon alanları, kano alanı, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulunan ve burada piknik yapan vatandaşların görüş ve önerilerini alan Başkan Aygün, "Derince'mizi cazibe merkezi haline getirecek olan projelerimizi halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Tahtalı Göleti çevresine kazandıracağımız Doğa Park projemiz de inanıyorum ki bölgemize ayrı bir değer katacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı