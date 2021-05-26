Derince'nin kalıcı eserleri hızla yükseliyor

Sırrıpaşa Mahalle Konağı ve Fatih Gençlik ve Spor Merkezi projelerini yerinde inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Kalıcı eserlere imza atarak Derince'mize değer katan projeler inşa ediyoruz" dedi.

Sırrıpaşa Mahalle Konağı ve Fatih Gençlik ve Spor Merkezi projelerini yerinde inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Kalıcı eserlere imza atarak Derince'mize değer katan projeler inşa ediyoruz" dedi.

Pandemi sürecine rağmen çalışmaların hız kesmediği Derince'de çok önemli iki proje daha hayat buluyor. Başkan Aygün, çalışmaların sürdüğü Sırrıpaşa Mahalle Konağı ve Fatih Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki son durumu yerinde inceledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Derince Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ve Derince Belediyesi Etüt Proje Müdürü Tarık Duman ile birlikte ilk olarak geçtiğimiz günlerde temeli atılan Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nın inşa edildiği bölgeye gitti.

Sırırpaşa Mahallesi Çenedere Caddesi'nde 4 bin 740 m2 alana inşa edilen Mahalle Konağı 450 m2 taban alana sahip. Çok amaçlı olarak planlanan Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nın zemin katında 9 adet aile hekiminin yer alacağı Aile Sağlığı Merkezi ve sporcular için ayrı girişi bulunan spor merkezi yer alacak. Binanın birinci katında Gençlik Merkezi'ne ait donatılar bulunacak. Başkan Aygün, Derince genelinde tüm yaş gruplarına hitap edecek olan projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye artı değer katacağını ifade etti.

Başkan Aygün'ün ilçedeki ikinci durağı ise Fatih Mahallesi'ne inşa edilen Gençlik ve Spor Merkezi oldu. Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden Gençlik ve Spor Merkezi ilçe gençliğine hizmet verecek. Spor ile eğitimi bir arada sunacak olan merkezin yapımı büyük oranda tamamlandı. Gençlik ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Aygün, en güzel yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğunu belirterek "Kalıcı eserlere imza atarak Derincemiz'e değer katan projeler inşa ediyoruz" dedi.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin ardından ilçedeki ikinci merkez olma özelliği taşıyan Fatih Gençlik ve Spor Merkezi, yaklaşık 3 bin m2'lik alana inşa edildi. Yapımı büyük oranda tamamlanan ve çalışmalarda artık son aşamaya geçilen Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol sahası, fitness grubu ve çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı