Derince Limanında Körfezi kirleten gemiye 1 milyon 286 bin TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, gelen bir ihbar üzerine Derince Limanına bağlı duran Ukrayna Bandıralı kuru yük cinsi geminin İzmit Körfezini kirlettiğini tespit etti. Gemiye 1 milyon 286 bin TL ceza kesilirken, denize kirlilik gitmemesi için gemi çevresinde önlem alındı.

GEMİYE CEZA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri gelen ihbar üzerinde hızlı bir şekilde Derince Limanına ulaştı. Yapılan kontrollerde Ukrayna Bandıralı PORODA isimli gemide ambar kapağı hidrolik sistemindeki hortumun patlaması sonucu yağın denize döküldüğü tespit edildi. Büyükşehir ekipleri tarafından kirliliğin denize yayılmaması için gemi etrafına güvenlik bariyeri ve sosisleri çekildi. Kirliliğe neden olan gemiye 1 milyon 286 bin TL ceza kesildi.

7 GÜN/24 SAAT DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla havadan ve denetleme ekipleriyle denizden denetimlerini0 sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemilere ağır para cezaları ve kanunlar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

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