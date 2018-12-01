Derince İhl Spor Salonu'nda Sona Doğru

Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için inşa edilen spor salonunun tamamlanmasına sayılı günler kala çalışmalar son sürat devam ediyor.

Pek çok okula spor salonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni projeleri de uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL) için yapılan spor salonunun da inşaat çalışmalarının tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

SPOR SALONU'NUN PENCERELERİ TAKILDI

Büyükşehir tarafından inşa edilen ve başarılı sporcuların yetişeceği Derince İHL Spor Salonu'nun dış cephe çalışmaları sona ererken iç mekânda son dokunuşlar yapılmaya başlandı. Yapının kazan dairesinde mekanik aksamlar tamamlama işleri devam ederken gelen camlarla pencere montajı gerçekleşmeye başladı. Pencere takım işi tamamlandıktan sonra zemin PVC kaplama işine başlanacak. Yapının elektrik eksiklikleri de gideriliyor gelecek hafta da Hiltol lavaboların montajı yapılacak.

BASKET VE VOLEYBOL SAHASI

Spora ve sporcuya verdiği desteği sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'ye spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok okula spor salonu inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de yeni bir spor tesisi kazandırıyor. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapını katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon yer alacak.

220 KİŞİLİK TRİBÜN

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.

ÖĞRENCİLERE SPOR MEKÂNI

Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayan spor salonları, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkânı veriyor. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan salonlar her türlü hava şartlarında spor yapma olanağı sağlıyor. Salonlar ayrıca okullar arası müsabakalara da ev sahipliği yapıyor.