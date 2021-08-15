Derince'den Kastamonu'ya yardım tırı
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Derince'den Kastamonu'ya yardım tırı

Derince'den Kastamonu'ya yardım tırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Derince Belediyesinin yardım malzemelerinin yer aldığı tır, Kastamonu'da sel felaketinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Derince Belediyesinin yardım malzemelerinin yer aldığı tır, Kastamonu'da sel felaketinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Derince Belediyesi ve İHH Temsilciliğinin işbirliğinde hazırlanan, içerisinde temel gıda ve çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırı dualarla yola çıktı. Çenesuyu Fabrikası'nda düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Meclis Üyesi Furkan Güngör, İmamı Azam Camii İmam Hatibi Zekeriya Altuntaş, belediye başkan yardımcıları, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük ile Çenesuyu yetkilileri katıldı.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptığı açıklamada, "İHH Derince Temsilciliği'nin yardımsever vatandaşlarımızla birlikte düzenlediği kampanyaya bizler de katkıda bulunarak Çenesuyu ve yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırını Kastamonu'daki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere uğurladık. Allah yardımda bulunan herkesten razı olsun. Yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Zarar gören kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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