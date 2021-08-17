Derince'den afet bölgesine destek
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Derince'den afet bölgesine destek

Derince'den afet bölgesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batı Karadeniz'de şiddetli yağmurların sebep olduğu sel ve su baskınlarının ardından Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Batı Karadeniz'de şiddetli yağmurların sebep olduğu sel ve su baskınlarının ardından Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz'de etkili olan sel ve su baskınlarında toplam can kaybı sayısı 77'ye yükseldi. Sel baskınlarının olduğu yerleşim yerlerinde yaşayanlara destek olmak isteyen Derince Belediyesi de Türk Kızılayı Derince Şubesi ile birlikte anlamlı bir kampanya düzenledi.

Konuyla ilgili Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz'de şiddetli yağmurun sebep olduğu sel ve su baskınlarına karşı afet bölgesine ulaştırılmak üzere Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz 'Sevinçte ve kederde biriz. Yüreğimiz Karadeniz' kampanyamıza sizler de destek olabilirsiniz. Yardım kampanyamıza kuru gıda ve bakliyat, ikramlık ürünler ve aperatif yiyecekler, hijyen malzemeleri, gıda kolisi, giyim malzemeleri (sıfır), bebek bezi, bebek maması, su ve vakumlu sandviç ile sizlerin de katkısını bekliyoruz" denildi.

Kampanya kapsamında yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar ayni yardımlarını 19 Ağustos Perşembe günü akşamına kadar Yenikent Muhtarlığı, Çınarlı Muhtarlığı, İbnisina Muhtarlığı ve Kızılay Derince Şubesi'ne teslim edebilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ikinci el ürün bağışının kabul edilmeyeceği ise özellikle ifade edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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