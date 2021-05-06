Derince'de yangın mağduru ailenin evi yenilendi

Sırrıpaşa Mahallesi'nde çıkan yangında ağır hasar gören evin tadilatı Derince Belediyesi tarafından yapıldı.

Sırrıpaşa Mahallesi'nde çıkan yangında ağır hasar gören evin tadilatı Derince Belediyesi tarafından yapıldı.

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Dinç Sokak'ta ocak ayı içerisinde çıkan yangında bir ev ağır hasar görmüş ve kullanılamaz duruma gelmişti. Bölgede incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yangın mağduru ailenin evlerinin onarılması için belediye ekiplerine talimat vermişti. Derince Belediyesi ekipleri ilk etapta yangından dolayı kullanılamaz hale gelen evin çatısını tamamen yeniledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan düzenlemeler kapsamında çatı tadilatının ardından binada zarar gören boya, sıva, iç kapılar, zemin kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat ile seramikler tamamen yenilenerek evleri aileye teslim etmeye hazır hale getirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı