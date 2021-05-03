Derince'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
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Derince'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Derince'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Derince Belediyesi Alo Vefa Hattı ekipleri, kendilerine ulaşan vatandaşların temel gıda ve sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılanmaya devam ediyor.

Derince Belediyesi Alo Vefa Hattı ekipleri, kendilerine ulaşan vatandaşların temel gıda ve sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılanmaya devam ediyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri arasında yer alan Alo Vefa Hattı, pandemi sürecinde örnek çalışmalara imza atıyor. Korona virüs ile mücadele sürecinde etkin bir şekilde görev yapan Alo Vefa Hattı, 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma döneminde de yine Derinceliler'in hizmetinde. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde ilçe halkına bir telefon kadar yakın olan Alo Vefa Hattı ekipleri telefondan kendilerine ulaşan vatandaşlara hızla çözüm üretiyor. Vatandaşların özellikle temel gıda ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları başta olmak üzere yardımcı olan Alo Vefa Hattı ekipleri, alışverişleri evlere kadar götürerek kapıda teslim ediyor. - KOCAELİ

Derince'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Derince'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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