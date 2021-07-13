Derince'de ücretsiz kurban pazarı servisi
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Derince'de ücretsiz kurban pazarı servisi

Derince'de ücretsiz kurban pazarı servisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derince Belediyesi, yaklaşan bayram süreci öncesi kurbanlık alışverişi için Derince kurban pazarı gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunuyor.

Derince Belediyesi, yaklaşan bayram süreci öncesi kurbanlık alışverişi için Derince kurban pazarı gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunuyor.

Vatandaşların talebi üzerine Derince Belediyesi tarafından bölgeye ulaşımda kolaylık sağlayacak ücretsiz servis uygulaması başlatıldı. Kadırga mesire alanına kurulu olan kurban pazar alanına gitmek isteyen vatandaşlar için 13 - 18 Temmuz tarihleri arasında günde üç kez servis kaldırılacak. Kalkış yeri Yenikent Mahallesi Muhtarlığı olarak belirlenen araçlar, Derince Kent Meydanı ve Çınarlı Köy Meydanı'ndan da vatandaşları alarak kurban pazarına götürecek. Kurban pazarına hareket edecek olan araçların Yenikent'ten hareket saati 14.00, 16.00 ve 18.00 olarak belirlendi. Vatandaşlar burada alışverişlerini yaptıktan sonra kurban pazarından saat 15.00, 17.00 ve 19.00'da hareket edecek araçlarla Derince'ye geri dönecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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