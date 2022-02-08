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Derince'de tekvando şöleni

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Derince'de tekvando şöleni

Derincespor Kulübü'nde tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavları tamamlandı.

Derincespor Kulübü'nde tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavları tamamlandı. 4 ayrı merkezde gerçekleştirilen kuşak sınavında 325 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Antrenör Tuncay Karak yönetiminde tekvando kurslarının gerçekleştirildiği Derince'de eğitimler 4 ayrı merkezde veriliyor. 6-16 yaş grupları arasında devam eden kurslara katılan öğrenciler, hafta sonu düzenlenen kuşak sınavına katılarak bir üst kuşağa terfi etmenin heyecanını yaşadı.

325 sporcu bir üst kuşağa terfi etti

Derince Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Derincespor Kulübü Başkanı Kemal Bayraktar'ın da katıldığı kuşak sınavları, 4 ayrı merkezde gerçekleştirildi. Yapılan kuşak sınavı neticesinde; Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda 117, Dumlupınar Spor Merkezi'nde 87, Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 76 ve Çınarlı Ortaokulu Spor Salonu'nda 45 sporcu kuşak sınavlarını başarıyla vererek, bir üst kuşağa yükselmenin mutluluğunu yaşadı. - KOCAELİ

Derince'de tekvando şöleni

Derince'de tekvando şöleni

İhlas Haber Ajansı - Spor

Derincespor, Şehit, Spor, Haber

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