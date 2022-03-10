Derince'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda - Haberler

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Derince'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Derince'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Derince Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Derince Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar neticesinde Derince Belediyesi ekipleri, tüm hazırlıklarını tamamlayarak, vatandaşların kar yağışından olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için teyakkuza geçti. Kar yağışının özellikle kentin üst kesimlerinde etkili olması beklenirken, ekiplerin iş makineleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile bekleyişi sürüyor. - KOCAELİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar, 3. Sayfa, Haberler

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