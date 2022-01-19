Derince'de kar timleri çalışmalarına devam ediyor

KOCAELİ (İHA) - Derince Belediyesi ekipleri, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt genelinde etkili olan ve Kocaeli'de de dün gece saatleri itibariyle artış gösteren kar yağışı dolayısıyla Derince'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar neticesinde teyakkuza geçen Derince Belediyesi ekipleri, etkisini arttıran kar yağışına karşı yaptıkları çalışmalarla yolların tamamını açık tutuyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Fen İşleri Müdürlüğü'ne giderek devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Derince Belediyesi ekiplerinin karla mücadele sürecinde de görevini etkin bir şekilde sürdürdüğünü belirten Başkan Aygün, "Kar yağışının ilçemizde etkisini göstermesiyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı karla mücadele ekiplerimiz herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de ekiplerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldık" dedi. Derince Belediyesi ekipleri ayrıca kaldırımlar, üstgeçitler, aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, kamu binaları önü, ibadethaneler ve ilçenin muhtelif noktalarında kar yağışının olumsuz etkilerine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. - KOCAELİ