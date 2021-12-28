Derince'de fahiş fiyat denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Derince'de fahiş fiyat denetimi

Derince'de fahiş fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilgili kurum yetkilileri ile birlikte marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri devam ediyor.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilgili kurum yetkilileri ile birlikte marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri devam ediyor.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundan kaynaklı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Derince Belediyesi zabıta ekipleri son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ilçe genelindeki market ve iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Özellikle bazı gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına yönelik ilçedeki denetimler daha da sıklaştırıldı. Son dönemde kur artışından kaynaklı haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdüren ekipler, satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemelerde bulunuyor. - KOCAELİ

Derince'de fahiş fiyat denetimi

Derince'de fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title