Derince'de esnaf ve vatandaş buluşmaları devam etti
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Derince'de esnaf ve vatandaş buluşmaları devam etti

Derince'de esnaf ve vatandaş buluşmaları devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Zeki Aygün, beraberindeki AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Derince'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Programlara İl Başkan Yardımcıları Ahmet Sönmez, Abdullah Binbay, İl Yönetim Kurulu Üyesi Recep Demir, İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili Halime Gökdemir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

İlk olarak Başkan Aygün'ün makamında gerçekleşen görüşme ile başlayan programlar kapsamında Derince'de hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeler değerlendirildi. Ardından Aygün ve Ellibeş, Derince Merkez Cami Derneği Başkanlığına seçilen Mustafa Uzuner ve dernek yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Uzuner başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Aygün ve Ellibeş, İstiklal Marşı yazılı tablo da armağan etti. Merkez Cami Derneği'nde gerçekleşen görüşmenin ardından ise esnaf ziyaretleri gerçekleşti. Heyet, Denizciler Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi. - KOCAELİ

Derince'de esnaf ve vatandaş buluşmaları devam etti
Derince'de esnaf ve vatandaş buluşmaları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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