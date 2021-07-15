Derince'de dualar şehitlerimiz için
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Derince'de dualar şehitlerimiz için

Derince'de dualar şehitlerimiz için
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çınarlı Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çınarlı Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde yurt genelinde olduğu gibi Derince'de de çeşitli programlar düzenleniyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçedeki ilk program Çınarlı Şehitliği'nde gerçekleşti. Şehitlik ziyaretinde Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, ilçe protokolü, şehit aileleri ve yakınları hazır bulundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda İlçe Müftüsü Mecit Amil'in yaptırdığı dua ile şehitler bir kez daha rahmetle anıldı. - KOCAELİ

Derince'de dualar şehitlerimiz için

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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