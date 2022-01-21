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Derince'de 1001 Hatim Programı

Derince'de 1001 Hatim Programı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu ile Kocaeli Erzurumlular Derneği'nin düzenlediği 1001 Hatim Programı'na katıldı.

DERİNCE, KOCAELİ (İHA) - Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu ile Kocaeli Erzurumlular Derneği'nin düzenlediği 1001 Hatim Programı'na katıldı.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu ile Kocaeli Erzurumlular Derneği, yaklaşık 500 yıl önce Erzurum'da Pir Ali Baba tarafından kenti doğal afetlerden korumak için başlatılan 1001 Hatim Programı'nı düzenledi. Yatsı namazı sonrası düzenlenen okumaya, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Kocaeli Erzurumlular Dernek Başkanı Avni Gözütok, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Program öncesinde selamlama konuşması yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bu kıymetli organizasyonda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim okunan hatimleri ve dualarımızı kabul eylesin" dedi. - KOCAELİ

Derince'de 1001 Hatim Programı

Derince'de 1001 Hatim Programı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zeki Aygün, Erzurum, Kocaeli, Derince, Yerel, Haber

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