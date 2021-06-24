Derince Belediyespor stadı yenileniyor
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Derince Belediyespor stadı yenileniyor

Derince Belediyespor stadı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Belediyespor stadında yenileme çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Belediyespor stadında yenileme çalışması yapıyor.

Birçok amatör müsabakaya ev sahipliği yapan Derince Belediyespor tesisleri, yeni sezon öncesi büyükşehir belediyesince bakıma alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışma kapsamında, 7 bin 900 metre kare alana sahip stadın doğal çim yüzeyi yenileniyor. Yenileme çalışması kapsamında müsabakalardan dolayı yıpranan çimler ekipler tarafından kaldırıldı. Saha yüzeyinde yapılacak çalışmalar için toprak yüzey 50 santimetre derinliğinde alınarak doğal çim katmanları çalışması yapılacak. Ekipler tarafından alana, aslına uygun olarak çakıl ve kum tabakası serilecek. Zemin düzeltme işlemlerinin ardından yeni drenaj sistemi kurulacak. Sahada 15 başlıkla düzenli olarak sulama yapabilecek. - KOCAELİ

Derince Belediyespor stadı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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