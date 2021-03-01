"Derin ve Asya'nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz..." Seren Serengil'e gönderme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Derin ve Asya'nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz..." Seren Serengil'e gönderme

01.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:00

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

BU NEYİN KAFASI!

Bu fotoğrafı gören Seren Serengil ise "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" demişti.  Serengil'in bu yorumu sosyal medyada alay konusu oldu.

 ASLA KANITLAYAMIYORUZ

Dizinin yapım şirketi Medyapım da bu ilginç olaya dahil oldu.  Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafını paylaşan Medyapım, "Derin ve Asya'nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz ama galiba bunu asla kanıtlayamıyoruz" notunu düştü.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Derin ve Asya'nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz..." Seren Serengil'e gönderme - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:04:41. #1.14#
title