Derin ölüyor mu? Sadakatsiz Derin öldü mü? Derin ölecek mi? Derin'e ne oldu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizideki diyalogları ve hareketleri ile ilgi odağı haline gelen Derin'in dizideki akıbeti merak konusu oldu ve hakkında Derin ölüyor mu, Sadakatsiz Derin öldü mü, Derin ölecek mi gibi sorular soruldu.

Sadakatsiz'de daha önce Derin ile Volkan'ın evindeki polislerin inceleme yaptığı görüntüler ve Volkan'a ait olduğu öne sürülen mesaj, Sadakatsiz izleyicilerinin dikkatini çekmişti. Derin'in diziden ayrılacağın düşünenler Derin ölecek mi, Derin ölüyor mu ve Sadakatsiz Derin öldü mü gibi sorular sordu.

SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz'de Derin ile Volkan'ın evindeki polislerin üzerinde araştırma yaptığı görüntüler ve Volkan'a ait olduğu iddia edilen mesaj, dizi izleyicilerinin aklında soru işaretleri oluşturmuştu.

Derin'in ölerek Sadakatsiz'den ayrıldığı akıllara de ekrana gelen bölümlerde Derin'in fotoğrafının olduğu 'Kayıp' yazılı afişler ilgi odağı oldu.

İzleyiciler Derin'e ne oldu heyecanla araştırılırken, genç oyuncunun dizideki akıbeti, Derin karakterinin başına ne geldiği yeni bölümlerde ortaya çıkacak.