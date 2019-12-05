: "Derin dondurucularda satış patlaması var"

05.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:26

Beyaz eşya satış müdürü Özgür Ölteş, son dönemde derin dondurucularda satış patlaması olduğunu belirtirken, nedenin tüketicilerin uygun fiyata aldığı ürünleri stok yapıp 12 ay boyunca sağlıklı şekilde tüketmek istemesi olduğunu söyledi.

Beyaz eşya üretimi ve ihracatı konusunda Türkiye önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'de beyaz eşya üreten birçok şirket bulunuyor, Simfer şirketi bu markalardan bir tanesi olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle derin dondurucu, pişirici ve ısıtıcı ürünleri üreten şirket, ihracatın yanı sıra yurtiçinde de önemli paya sahip. Son dönemlerde derin dondurucularda satış patlaması olduğunu belirten Simfer Yurtiçi Satış Müdürü Özgür Ölteş, bunun nedeninin tüketicilerin uygun fiyata aldığı ürünleri stoklayıp 12 ay boyunca sağlıklı şekilde tüketmek istemesi olduğunu aktardı. Ayrıca Ölteş, şirket hakkında ve hedefleri konusunda bilgiler verdi.

Derin dondurucularda ciddi satış patlaması olduğunu aktaran Özgür Ölteş, "Sebebi; sağlıksız ürünlerin hayatımıza çok fazla girmesidir. 2018 yılı itibariyle son 15 yılda tarım alanlarında yüzde 12 oranında küçülme var. Bu da bizim tarım ürünlerimizdeki düşüşü gösteriyor. Tüketiciler, ürünleri mevsiminde sağlıklı şekilde tüketmek ve memleketten getirdiği ürünleri 12 ay boyunca tüketmek için derin dondurucuya ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle derin dondurucu satışlarında ciddi bir patlama yaşadık. Sağlıklı gıdayı her dönemde bütçeye uygun hale getirebilmek için derin dondurucunun evlerde olmazsa olmaz ürün haline geldiğini görüyoruz. Derin dondurucunun bu kadar çok satılmasının bir başka nedeni de; metropol hayatında bayanların da iş hayatına ortak olmasıdır. Çalışan bayanlar, gün içerisinde hızlı şekilde evlerinde yemek yapabilmek, hazır gıdayı bulup tüketebilmek için derin dondurucuya ihtiyaç duyuyor" dedi.

"PİŞİRİCİ, ISITICI VE DERİN DONDURUCU OLARAK TÜRKİYE'DEKİ EN ÖNEMLİ FABRİKALARINDAN BİR TANESİYİZ"

Şirket hakkında bilgi veren Ölteş, "Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş 42 yıllık firmayız. Kayseri'de 2 fabrikamız var. Toplam 300 dönüm üzerine 250 bin metrekarelik kapalı alan bir fabrikamız var. Bulunduğu coğrafyada en önemli üretim fabrikalarından bir tanesiyiz. Pişirici, ısıtıcı ve derin dondurucu olarak Türkiye'nin önde gelen fabrikalarından bir tanesiyiz. Fabrika da 2 bin 200 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu da bize hem yerli üretici olarak hem de iyi ihracatçı olarak sırtımıza ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bunun bilinci dahilinde her geçen gün ihracat adetlerimizi ve rakamlarımızı arttırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"2020'DE ÖZELLİKLE İÇ PAZARDA DAHA ÇOK AKTİF OLACAĞIZ"

2019 yılını değerlendirirken, 2020 yılı hedeflerini açıklayan Ölteş, "2019'da 156 ülkeye fatura kesmiş bulunuyoruz. 2020'de hedefimiz 180 ülkeye ihracat yapmak. Türkiye'de ihracat yapan ilk 500 firma arasında 350'nci sıraya oturmuş bulunmaktayız. 2020'de yurtiçi pazara daha çok önem vereceğiz. Çünkü piyasayı domine eden önemli markalardan biriyiz. 2020'de özellikle derin dondurucuda ciddi yatırımlarımız var. Ankastre ve ısıtıcıda dünyada önemli tasarımcılarla çalışıp Ar-Ge çalışmalarına önem verip yeni modeller ve teknoloji kullanarak, akıllı ankastre setler hazırlayarak tüketicinin hayatını kolaylaştıran ürünlerle birlikte 2020'de özellikle iç pazarda daha çok aktif olacağız" diye konuştu.

"MİDİ FIRIN EN PROFESYONEL OLDUĞUMUZ ÜRÜNLER BAŞINDA GELİYOR"

Midi fırın konusuna dikkat çeken Ölteş, "Midi fırın bizim en profesyonel olduğumuz, yurtiçi ve yurtdışı pazarda en çok adet yaptığımız ürünlerin başında geliyor. Yapılan pazar araştırmalarında görüyoruz ki; midi fırında pazar lideriyiz" açıklamasında bulundu.

(Adem Gürer/İHA)

Kaynak: İHA

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