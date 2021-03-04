Derin dondurucular durunca Japonya'da 1000'den fazla aşı çöpe atıldı
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Derin dondurucular durunca Japonya'da 1000'den fazla aşı çöpe atıldı

04.03.2021 05:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 05:50
Derin dondurucular durunca Japonya'da 1000'den fazla aşı çöpe atıldı

Japonya'da, ilaç şirketi Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 1032 aşı, muhafaza edildiği derin dondurucunun çalışmaması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Japonya'da, ilaç şirketi Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 1032 aşı, muhafaza edildiği derin dondurucunun çalışmaması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kamu yayıncısı NHK'nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir sağlık kuruluşunda aşıların korunduğu derin dondurucu ile diğer cihazların aynı prize bağlanması sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti sonrası, Pfizer üretimi 1032 adet Kovid-19 aşısı, bırakıldığı derin dondurucuların durması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yapılan soruşturmada derin dondurucuların, kurumdaki diğer elektronik cihazlarla aynı prize bağlanması sonucu yaşanan aşırı yüklenme sonrası durduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, soruşturma sonrası sağlık kuruluşuna derin dondurucular için ayrı elektrik kaynakları kullanmaları gerektiğini içeren yönerge verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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