Derileri için kaçırılan binlerce sürüngen hayvan suç örgütlerinin elinden kurtarıldı
Avrupa Polis Teşkilatı Europol 10 gün süren uluslararası bir operasyonda cüzdan yapımında kullanılması öngörülen 4 binin üzerinde yılan, timsah ve kaplumbanın kurtarıldığını duyurdu.
Avrupa Polis Teşkilatı Europol 10 gün süren uluslararası bir operasyon sonucunda cüzdan yapımında kullanılmak üzere kaçırılan 4 binin üzerinde yılan, timsah ve kaplumbağayı suç örgütlerinden kurtardı.
'Bizzard' adı verilen operasyonda İtalya ve İspanya'da 12 kişi gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com