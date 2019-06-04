Derileri için kaçırılan binlerce sürüngen hayvan suç örgütlerinin elinden kurtarıldı

Derileri için kaçırılan binlerce sürüngen hayvan suç örgütlerinin elinden kurtarıldı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol 10 gün süren uluslararası bir operasyonda cüzdan yapımında kullanılması öngörülen 4 binin üzerinde yılan, timsah ve kaplumbanın kurtarıldığını duyurdu.

Derileri için kaçırılan binlerce sürüngen hayvan suç örgütlerinin elinden kurtarıldı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol 10 gün süren uluslararası bir operasyon sonucunda cüzdan yapımında kullanılmak üzere kaçırılan 4 binin üzerinde yılan, timsah ve kaplumbağayı suç örgütlerinden kurtardı.

'Bizzard' adı verilen operasyonda İtalya ve İspanya'da 12 kişi gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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