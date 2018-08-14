Derikli Öğrenciler Erzincan'da

Mardin'in Derik ilçesinde ortaöğretim kurumları merkezi sınavında başarılı olan 40 öğrenci, düzenlenen gezi programıyla Erzincan'a geldi.

Derik Kaymakamlığı ve Belediyesi, ilçede ortaöğretim kurumları merkezi sınavında başarılı olan öğrenciler için Erzincan, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerini kapsayan kültür gezisi düzenledi.

Gezi kapsamında Erzincan'a konuk olan 40 öğrenci, "kardeş belediye" ilişkisi kapsamında Derik'te, Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan Can Kardeş Parkı için Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a da teşekkür ziyaretinde bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hakan Kafkas'ın da katılımıyla Ekşisu mesire alanında ağırladı.

Başsoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün 10 Kasım 2016 tarihinde terör örgütü tarafından şehit edilmesinin ardından gönüllü olarak ilçeye tayin isteyen Erzincanlı Hakan Kafkas'ın görevine başlamasıyla birlikte iki belediye arasında kardeş belediye projesini başlattıklarını hatırlattı.

Belediye olarak Derik'e destek vermek amacıyla bir çocuk parkı yaptırdıklarını belirten Başsoy, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki aylarda bu parkın açılışına Erzincan'dan iştirak edeceğiz. Bu öğrencilerimiz Türkiye'nin birçok ilini Kaymakam Bey aracılığıyla inşallah gezecekler. Biz de bundan sonra bu öğrencilerimize yine her konuda elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Neden bunu yapıyoruz, bu ülkenin birilik beraberliği, kardeşliği her şeyin üzerindedir. Dış güçler, iç güçler bizi parçalamak bölmek istiyorlar. Bunlara fırsat vermemek için işte bu gençlerimizi kardeşlerimizi misafirlerimizle ekmeğimizi paylaşarak, aşımızı paylaşarak, yerimizi yurdumuzu yuvamızı paylaşarak bunlara fırsat vermemiz gerekiyor."

"Var günde kardeş olmak kolaydır"

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kafkas da Erzincanlı olması hasebiyle görev yaptığı ilçe belediyesinin, Erzincan'ın "kardeş belediyesi" olmasının kendisi için ayrı mutluluk verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Var günde kardeş olmak kolaydır ama dar günde kardeş olmak bambaşka bir şeydir. Ben Erzincanlı olduğum için Erzincan'dan geliyorsam kardeşlik benim için ekstra bir anlam ifade ediyor. Genç nüfusumuz olmasına rağmen ilk parkımızı biz geçen yıl yaptık. Bu sene Allah'a şükür 53 parka kavuşturduk ilçemizi. Park Erzincan için belki küçük bir şey ama çocuklarımız için çok önemli."

Kafkas, sınavda başarılı olan öğrencileri motive etmek amacıyla bu geziyi düzenlediklerini de dile getirerek, şunları söyledi;

"Derik ilçemiz yıllardır terörün gölgesinde kaldığı için özellikle en son hendek barikat olaylarında psikolojik olarak çok ciddi anlamda yıpranmıştı. Çocuklarımız bundan en ağır şekilde etkilenen kesim olmuştur. Tabi eğitiminde de başarı oranını da yüzde 100 etkilediği için çocuklarımızın eğitimde başarı oranı çok düşmüştür. Allah'a şükür bu sene çok güzel bir ivme kazandık. Çocuklarımız toplantı yaptığımızda ilçemizde bizden gezi istediler. Biz de tabi çocuklarımızı kırmadık."