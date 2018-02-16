Derikli Nine Cumhurbaşkanı Sayesinde Hayalini Gerçekleştiriyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Gülistan Durak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında okuma yazma öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğinin ardından Derik'te vatandaşlardan gelen talep üzerine İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısı 5'ten 14'e yükseldi.

Çeşitli nedenlerle bugüne kadar okuma yazma öğrenemeyen yaşları 20 ile 65 arasında değişen çoğunluğu kadın 75 kişinin kurslara kayıt yaptırmasıyla kursiyer sayısı 239'a yükseldi.

İlçede ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma hayalini gerçekleştirmek isteyen kadınlardan biri de 65 yaşındaki Gülistan Durak oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okuma yazma seferberliği başlatıldığını televizyondan öğrenen Durak, kayıt yaptırdığı kursta hayatının ikinci baharında eline kalem aldı.

Yöresel kıyafetiyle katıldığı kursta büyük bir azim ve dikkatle eğitim alan Durak'ın en büyük hayali evlenen, ayrı evlerde yaşayan çocuklarıyla cep telefonuyla mesajlaşıp, onların hatırlarını sormak.

"Okuma yazma bilmediğimiz için sıkıntılarla karşılaşıyorduk"

Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 çocuğundan 9'unun evli olduğunu, 30'u aşkın da torunu bulunduğunu söyledi.

Köyde yaşarken şartlar uygun olmadığı için kız kardeşi ile hiç okula gitmediğini ifade eden Durak, bu nedenle bir harf dahi bilmediğini belirtti.

"Derik'in dışına çıktığımızda, bir yere gittiğimizde okuma yazma bilmediğimiz için sıkıntılarla karşılaşıyorduk. Bir yazı dahi okuyamıyordum." diyen Durak, şöyle devam etti:

"Televizyon izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyordu. Oğlum okuma ve yazma seferberliğinden bahsedildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, 'Okumanın yaşı yok, herkesin okuma yazma öğrenmesi gerekir.' dedi. Bu haberden sonra ben de okuma yazma öğrenmek istedim."

"Artık kendim okumak istiyorum"

Durak, cep telefonuna gelen mesajları okuyamadığı için sürekli başkasından yardım aldığını dile getirerek, bekar oğlu ile yaşadığını ancak onun da evlenmesi halinde yalnız kaldığında daha çok sıkıntı yaşayabileceğini aktardı.

"Sürekli başkasından yardım istiyordum. Okumanın yaşı yok. Artık kendim okumak istiyorum." ifadelerini kullanan Durak, eğitimin önemine değindi.

Durak, "Ben sıkıntı çektim, çocuklarımız sıkıntı çekmesin. Artık kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılamak istiyorum. Beni arayanlar oluyor, telefonuma mesajlar geliyor. Kimin aradığını, mesajlarda ne denildiğini bilmiyorum. Okuma yazmayı öğrendiğimde çocuklarıma mesaj göndermek, onların durumunu sormak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Kursta öğretmen Gökmen Güven, Durak'ın çok başarılı ve azimli olduğunu söyledi.

Geçmişte kız çocuklarının okutulmadığını ancak durumun değiştiğini, bölgede eğitim alan kız çocuklarının başarılı olduğunu vurgulayan Güven, "İnşallah Gülistan annemize de okuma ve yazmayı öğreteceğiz. Cumhurbaşkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Okuma yazma öğrenildikçe sorunlarımız inşallah azalacak." diye konuştu.

Derik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez de, başlatılan okuma yazma seferberliğinin ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yoğun bir saha çalışmasına girdiklerini söyledi.



İlave düzenledikleri 5 kursta 75 kursiyerin eğitim aldığını dile getiren Çekmez, kurslara özellikle ileri yaşlardaki kadınların ilgi gösterdiğini vurguladı.

Vali Mustafa Yaman ve Kaymakam Hakan Kafkas'ın destek ve katkılarıyla ilçede okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için çalıştıklarını ifade eden Çekmez, seferberliği başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çağrısına yanıt veren kursiyerlere teşekkür etti.

Çekmez, kursa katılan kadınlara Kaymakamlık desteğiyle yöresel elbise kumaşı ve eğitimlerine katkı sunacak kitaplar hediye etiklerini sözlerine ekledi.