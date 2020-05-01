Derikli gençler gerçek Survivoru aratmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derikli gençler gerçek Survivoru aratmadı

Derikli gençler gerçek Survivoru aratmadı
01.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:30

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dikmen köyünde bir grup genç, kendi imkanlarıyla yaptıkları parkurlarda yarışarak Survivorun köy versiyonu çektiler.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dikmen köyünde bir grup genç, kendi imkanlarıyla yaptıkları parkurlarda yarışarak Survivorun köy versiyonu çektiler. Traktör ve araba lastikleri, tahta parçaları, merdiven, hayvan yemliği ve tenekelerle yaptıkları parkurda kıyasıya yarışan gençler, gerçek Survivoru aratmadı.

Uzun zamandır Survivor köy versiyonu yapmayı düşünen gençler, köyden traktör ile boş bir alana taşıdıkları malzemelerle parkur kurdu. Hep birlikte yarışmanın yapılacağı yere parkur kuran gençler, 'Yukarı Mahalle' ve 'Aşağı Mahalle' olarak adlandırdıkları iki takımla gerçek Survivor gibi sunucu eşliğinde oynamaya başladı. Yarışmaları telefonla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan gençler, binlerce kişi tarafından izlendi. Ödüllü oyunlarda kazanan takım, köy bakkalının sponsor olmasıyla çeşitli yiyecek ve içeceklerle ödüllendiriliyor. Dokunulmazlık maçı sonrası mağlup olan ile galip olan takım oyuncularının tartışmasıyla gençlerin oynadığı yarışma, gerçek Survivoru aratmıyor.

Parkuru 3 saatte kuruyorlar

Boş vakitlerini değerlendirmek için köydeki arkadaşlarıyla birlik olduklarını kaydeden ve yarışmanın sunuculuğu yapan İbrahim Tan, kullandıkları alanın köylerine uzak olduğunu, traktör ile topladıkları malzemeleri köydeki boş alana getirerek 2-3 saatte parkuru kurduklarını söyledi. Tan, "Lastik, taş, merdiven, direk ve teneke gibi köyden temin ettiğimiz malzemelere yarışma alanını hazırladık. Köylüler, ne yapacağımızı bilmedikleri için ilk başta bizlere tepki verdi, hatta azar işittik, o aşamada biraz zorluk çektik. Videomuzu izleyen köydeki insanlar, artık rahat rahat malzeme veriyorlar. Yine de malzemeleri uzakta olan köyden buraya getirmek zordu, bayağı emek verdiğimiz bir parkur oldu" dedi. Uzun süre proje üzerinde düşündüğünü ancak uygulamaya bir türlü geçiremediğini aktaran Tan, "Bir sabah köydeki arkadaşlarımızla karar verdik, eşyalarımızı buraya taşıyarak başladık" diye konuştu.

Gençler parkur kurdukları alanı, oynadıkları yarışma sonrası temizleyerek eski haline getirdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor Haber
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı Haber
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haber
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ankara Avrupa Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Derikli gençler gerçek Survivoru aratmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 11:26:18. #1.14#
title